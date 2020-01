Kelly Medeiros está grávida do segundo filho. A cantora brasileira, conhecida por ter vencido em Portugal o reality show 'A Quinta', da TVI, anunciou a grande novidade na sua conta oficial de Instagram.

"E parece até sonho, mas é realidade, mais um presente de Deus está a caminho. Mais um amor incondicional. Lembro-me de quando eu chorava e orava pedindo a Deus os meus maiores sonhos, os meus dois filhos, o meu marido, a minha casinha. E não entedia porque é que não acontecia no meu tempo, era porque Deus estava a preparar tudo no tempo dele", pode ler-se na publicação, que Kelly decidiu completar com uma fotografia onde mostra o seu primeiro filho, Luca, a acariciar a sua barriguinha.

"Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, meu amor Marco António, pela nossa família linda e abençoada", completou a celebridade.

Importa lembrar que o sexo do bebé que está a caminho ainda não é conhecido pelos pais.

