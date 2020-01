O que é feito de Liliana Aguiar? Foi procurando responder a esta questão que Fátima Lopes convidou a empresária a marcar presença esta quinta-feira, dia 23, no programa 'A Tarde é Sua', da TVI.

Liliana lembrou o início da sua história de vida. Um passado marcado por algumas dificuldades económicas. "Tínhamos mesmo muitas dificuldades", recorda.

"Nós vivemos num bairro social no Porto, e o bairro social implica que tenhas de sobreviver. A verdade é que existem muitos problemas, desde droga a porradas constantes, polícia a entrar por lá", conta a antiga modelo, que na primeira casa onde viveu no bairro não tinha casa de banho. Este espaço era público e partilhado por várias moradores de outras casas.

"Eu costumo dizer que a minha mentalidade vem mesmo do bairro social, porque lá é assim: um por todos e todos por um. Ainda hoje sou assim com algumas das minhas amigas e com a família", afirma, orgulhosa do percurso de vida.

