Anne Hathaway foi recentemente convidada no 'The Kelly Clarkson Show' e deixou a anfitriã boquiaberta ao interpretar a canção 'Since U Been Gone', o primeiro sucesso de Kelly Clarkson, lançado em 2004.

Convidada a participar num desafio musical, a atriz apoderou-se do microfone e deixou a cantora boquiaberta, estatelada no chão, com a sua interpretação.

Veja o momento no vídeo abaixo.

