A cantora escolheu a fantasia para a gravação do episódio desta quinta-feira, 31 de outubro, do 'The Kelly Clarkson Show'.

Kelly Clarkson decidiu apostar tudo na sua máscara de Halloween! A cantora escolheu vestir-se do fantasma Beetlejuice e ficou totalmente irreconhecível. A cantora mascarou-se para a gravação do episódio desta quinta-feira, 31 de outubro, do 'The Kelly Clarkson Show'. A revista People teve acesso aos bastidores e pôde ver a transformação icónica da estrela musical. Kelly tentou recriar ao máximo a personagem do conhecido fantasma - um casaco com riscas pretas e brancas, cabelo verde, olhos escuros e pele macabra. A cantora até colocou 'dentes podres'. Para o episódio de hoje, 'The Kelly Clarkson Show' apostou mesmo em tudo o que tinha que ver com a história de 'Beetlejuice'. Além da máscara de Clarkson, o cenário também incluiu vários elementos de ambos os filmes. Leia Também: Fofos ou assustadores? Os disfarces de Halloween dos filhos dos famosos