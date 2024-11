O filho de Kelly Clarkson parece querer seguir os passos da mãe e decidiu mostrar os seus dotes vocais aos espetadores do Kelly Clarkson Show.

Num dos mais recentes episódios do talk show de Kelly Clarkson, os filhos estiveram presentes a assistir, uma vez que as gravações aconteceram num dia sem aulas.

Segundo a cantora e apresentadora, o filho, Remington 'Remy' Alexander, perguntou, assim que chegou ao estúdio, com quem precisava de falar para cantar uma música.

"Ok, senhor", respondeu Kelly que contou ao público a história. "De nada", disse ainda a apresentadora no programa, antes de mostrar o vídeo de Remy a cantar 'My Way', o clássico de Frank Sinatra.

