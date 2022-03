Kelly Clarkson pode finalmente respirar de alívio. A cantora e Brandon Blackstock estão oficialmente separados... mas para a artista o 'alívio' não será tanto quanto desejaria.

A interprete de 'Because of You', que pediu o divórcio pela primeira vez em junho de 2020, terá de pagar ao ex-marido 45.601 dólares por mês, o equivalente a 41 mil euros.

De acordo com documentos obtidos pelo The Blast, o valor é referente à pensão de alimentos dos dois filhos do casal, River, de sete anos, e Remington, de cinco, e terá de ser pago até que as crianças completem 18 anos.

Porém, as despesas associadas à separação não ficam por aqui. A cantora e apresentadora tem ainda de pagar 1 210 784,99€, através de um pagamento único, como forma de ressarcir o 'ex' pelo fim do casamento. O valor será, no entrando, encaminhado para uma conta poupança dos filhos de ambos.

Apesar dos pagamentos que terá de fazer, os advogados de Kelly Clarkson consideram que esta saiu vitoriosa dos processos.

O casal concordou com a guarda conjunta das crianças, sendo que estes passam a morar com Kelly em Los Angeles. O pai tem direito a que este o visitem no seu rancho, no estado de Montana, durante um fim de semana por cada mês.

Também o rancho onde vive atualmente Brandon Blackstock esteve envolvido no processo. O ex-marido de Kelly Clarkson ficou com a propriedade, mas terá de pagar uma renda mensal de dois mil dólares, cerca de 1800 euros à cantora.

Kelly Clarkson, recorde-se, separou-se de Brandon Blackstock em junho de 2020.

