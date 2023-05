Já com uma (grande) barriga de grávida, prestes a dar à luz, faltando um mês, Kelly Bailey conversou com os jornalistas esta terça-feira, dia 23 de maio, na antestreia de 'Rabo de Peixe', em Lisboa.

A gravidez foi o grande destaque, tendo a atriz afirmado que "está a sentir-se bem". "Posso dizer que estar grávida não é assim tão complicado. Pelo menos estou a ter uma boa experiência", partilhou.

"Estou a viver - nem vou dizer um dia de cada vez - uma hora de cada vez. Esse é um dos segredos para encarar isto. Porque não sabemos como é que vamos estar, o corpo está em constante mudança, estou a criar um ser dentro de mim. Sem criar muitas expectativas do que pode vir a surgir, encarar o momento ajudou. Se calhar também tenho tido sorte, mas acho que também tem a ver com a forma como encaramos", acrescentou.

De recordar que o bebé que está para nascer é o primeiro em comum com Lourenço Ortigão.

Kelly contou ainda que já viu os primeiros episódios da série, tendo passado "um bocadinho pelo processo nostálgico", mas "não pela questão da gravidez".

"Porque acho que continuo a ser a mesma. Tenho um bebé aqui dentro a crescer, mas sou a mesma. Não há uma Kelly antes nem depois da gravidez", afirmou. "Foi há um ano, leva-me para memórias boas, é um projeto que vou guardar para sempre. Foi incrível, uma experiência muito diferente do que fiz até hoje", destacou sobre as gravações de 'Rabo de Peixe'.

A atriz também se mostrou pronta para uma segunda temporada caso venha a concretizar-se. "Pronta para uma segunda temporada com uma Bruna [nome da sua personagem] completamente diferente, porque há aqui uma mudança muito grande durante a série. Portanto, adorava que houvesse uma segunda temporada. Mas é desfrutar do que já foi feito até agora e se vier, que venha", disse.

Este, destaca, foi um "desafio" desde o casting, que "foi muito longo", e os elogios à equipa não faltaram. "Estava a trabalhar com uma equipa incrível, todos para o mesmo. Todos a ajudar-nos uns aos outros. Acho que é das coisas que mais me marca deste projeto, o amor que a equipa pôs nisto a que eu nunca tinha assistido", recordou.

Mas não deixou de realçar: "As pessoas acham que por ser a Netflix há mais dinheiro e não é bem assim. Também foi muito difícil e aí a equipa técnica, para mim, foi das coisas que mais me encantou. Há amor por esta profissão, eles estão mesmo a vestir a camisola. Para eles acaba por ser mais duro porque acabam por estar lá todos os dias - e nos Açores [temos] o clima, a chuva. Nem sempre era fácil e assistir a isso é mesmo inspirador".

Kelly Bailey tem estado muito presente nas novelas portuguesas e agora viveu uma outra oportunidade, como diz, diferente do que fez até aqui. E, apesar de não dizer que não a um futuro profissional internacional, as expectativas neste momento não são maiores.

"Todos os projetos que faço é porque, de alguma forma, acredito, quero fazer e gosto. Por isso, o caminho acho que acaba por ser o mesmo. Não estou a pôr a expectativa de que esta série me vai levar para fora. É bom saber que é uma série que vai ser vista pelo mundo inteiro, é um motivo de orgulho até para Portugal, é levar Portugal para o mundo e mostrar aquilo que somos capazes de fazer. Mas não vejo as coisas dessa forma porque há muitos que através das novelas conseguiram ir lá para fora", explicou.

"Este projeto foi encarado com a mesma convicção como qualquer outro, o nível de profissionalismo tem de ser o mesmo, a vontade tem de ser a mesma. Apesar de se um produto para a Netflix, não vou dizer que não é bom, é bom. Mas é um projeto como outro qualquer no sentido de ter de me dedicar da mesma forma", salientou.

