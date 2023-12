Kelly Bailey e Lourenço Ortigão são grandes fãs do Brasil e todas as oportunidades são boas para viajar até lá - principalmente quando em Portugal se faz sentir muito frio.

O casal está a aproveitar o calor do 'país irmão' nesta altura do ano e as fotografias destas férias têm vindo a ser partilhadas nas redes sociais.

Esta quinta-feira, dia 28 de dezembro, Kelly revelou que os dois estiveram ao sol numa praia na Bahia. "O meu lugar de felicidade", escreveu ainda.

