Com origens britânicas, Kelly Bailey sente que é em Inglaterra que vive o verdadeiro espírito natalício.

Esta manhã, no programa 'Dois às 10', da TVI, a atriz falou sobre as tradições de Natal e confessou que não gosta particularmente de passar as festividades em Portugal. Contudo, assim tem sido nos últimos três anos.

"Sempre passei em Inglaterra. Houve um ano que decidimos passar cá e depois veio a Covid", explicou.

Questionada se "é muito diferente", Kelly admite que sim. "Para já, só o facto de lá estar mais frio, [torna] tudo mais natalício. Cá não não sinto muito o Natal. Lá acho que se vive com muito mais intensidade", disse.

Também no que diz respeito à abertura dos presentes é diferente. Enquanto em Portugal esta tradição é cumprida na noite da consoada, à meia noite, no Reino Unido é cumprida no dia 25 de dezembro, depois do almoço.

Leia Também: Sofia Grillo surpreende ao revelar planos para o Natal: "Somos 50"