Halle Bailey já tem planeado o seu Natal, que este ano é muito especial. Isto porque é a primeira vez que vai celebrar a época festiva com o filho, Halo, de 11 meses.

A atriz, de 24 anos, esteve no 'Today with Hoda & Jenna' com a irmã, Chloe Bailey, e acabou por falar das festividades natalícias.

"Iremos passar em casa, em Los Angeles. Muita comida, muitos presente, muitas coisas para o Halo", revelou. "Vai ser o Natal dele", afirmou. "É o seu primeiro Natal de forma oficial", acrescentou.

De recordar que o menino é fruto da relação terminada da atriz com DDG.