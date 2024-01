Keanu Reeves não quer ser conhecido apenas como ator e em breve terá um novo projeto para apresentar aos fãs. Aos 59 anos, prepara-se para lançar o seu primeiro romance literário, que se irá chamar 'The Book of Elsewhere'

Segundo revelou Reeves no programa 'Good Morning America', trata-se de um spin-off do livro de banda-desenhada 'BRZRKR', inspirado no universo de John Wick, que lançou em 2021.

"A série conta a história da luta de um guerreiro imortal através dos tempos. Eu amo tanto o mundo de 'BRZRKR' que queria para explorá-lo ainda mais e pensei que uma das melhores maneiras de fazê-lo seria através de um romance", justificou Keanu Reeves.

A obra irá juntar o artista com a autora China Miéville, com o lançamento a estar previsto para julho de 2024.

Leia Também: Cristina divulga número de Bruno Cabrerizo por acidente e ator reage