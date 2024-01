Cristina Ferreira divulgou por engano o número de telefone de Bruno Cabrerizo, algo que anunciou depois nas suas stories, pedindo para deixarem "o rapaz em paz".

"Partilhei sem querer o número de telefone do Bruno Cabrerizo. Já recebeu mil chamadas. 'Meu telefone parece uma central telefónica, o que é que vocês fez?' Asneira", começou por escrever a apresentadora, pedindo em seguida: "Deixem o rapaz em paz".

Já o coapresentador do 'Dança Com As Estrelas' gravou um pequeno vídeo, enquanto jantava, a comentar o incidente.

"Cristina, obrigado, hem? Que presente legal, hem? Já começou assim... fez de propósito não é? Recebi mais de mil chamadas, devo ter para aí uns 678 whatsapp's, SMS perdi-lhes a conta, fora pedidos para mandar dinheiro! Até pedido de Mbway chegou para mim. Muito obrigado, Cristina, uma boa noite para você também", afirmou o ator, num tom descontraído.

Veja o vídeo da reação de Cabrerizo na galeria.

© Instagram

