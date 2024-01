Bruno Cabrerizo esteve esta manhã de sexta-feira, dia 5 de janeiro, no 'Dois às 10', onde ficou a saber que, durante algum tempo, esteve bloqueado por Cláudio Ramos no Instagram.

A dada altura durante a conversa, Cláudio revelou: "Vou-te já dizer que já te desbloqueei no Instagram, estavas bloqueado".

Incrédulo, Bruno Cabrerizo quis perceber o motivo que levou o apresentador a bloqueá-lo, perguntando então: "Não gostavas de mim?".

Cláudio respondeu depois: "Não, não gostava de ti, não vale a pena falarmos nisso, mas agora já me disseram que, afinal, não era bem assim"

Cristina Ferreira acabou por intervir e confessou que foi ela que explicou a Cláudio que Bruno era "um bom rapaz".

Com o decorrer da conversa ficou no ar a ideia de que a decisão terá sido tomada quando Cláudio Ramos ainda era comentador do 'Passadeira Vermelha', da SIC. "O que analisávamos, eu e os meus colegas, no programa era o teu comportamento mediático. Tomámos partidos e eu tomei o meu partido, porque eu gostava muito da outra pessoa, como tu sabes. Posso ter dito algumas coisas que a ti, que és pai, podem não ter ficado bem e que te podem ter magoado. Fico triste se eventualmente te magoei", confessou o comunicador.

Cláudio parece dessa forma referir-se ao polémico fim do relacionamento de Bruno Cabrerizo com Kelly Bailey, anunciado publicamente em 2017.

