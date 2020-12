Katy Perry surpreendeu os fãs ao revelar que tem um truque para ajudar a definir as curvas após ter sido mãe pela primeira vez em agosto. Recorde-se que a cantora deu as boas-vindas à pequena Daisy Dove, fruto da relação com Orlando Bloom.

Como mostrou num divertido vídeo partilhado nas redes sociais, assim como muitas outras mulheres no pós-parto, também a artista tem um 'segredo' para a silhueta: calções modeladores.

Tal informação foi revelada no referido vídeo em que aparece inicialmente a caminhar em direção à câmara com uma gabardine azul e saltos altos, enquanto palavras como "poder", #sexy" e "confiança" são destacadas. Assim que fica em frente à câmara, Katy levanta a gabardine e mostra os calções modeladores nude, da Spanx.

Imagens que pode ver na galeria.

