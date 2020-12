Katy Perry vive uma fase muito feliz da sua vida, tendo em conta que foi mãe há pouco tempo. No entanto são vários os desafios que a cantora tem vindo a enfrentar. Numa conversa com Hugh Jackman e a mulher do ator, Deborra-Lee Furness, a cantora falou sobre o assunto.

"Sou mãe de primeira viagem. A minha filha - ela é um enorme presente - mas há desafios no que diz respeito ao sono! Independentemente do apoio que tenhas", confessou.

"Onde consigo essas seis horas a que estava habituada? Para onde foram?", questionou.

Neste sentido, Katy nota que a meditação tem sido fundamental para manter o seu equilíbrio emocional e mental.

