Katy Perry e Miranda Kerr são a 'prova' de que a relação com a 'ex' do companheiro não tem de ser má. A cantora posou ao lado da antiga companheira de Orlando Bloom, Miranda Kerr, durante a 20.ª edição da G'Day USA Arts Gala, em Los Angeles.

Para a ocasião, na noite de sábado, ambas escolheram um visual distinto. Enquanto Katy Perry optou por um conjunto composto por um sutiã e saia em conjunto dourado, da marca australiana Zimmerman, a modelo, de 39 anos, decidiu ficar-se por um elegante vestido branco sem alças.

De recordar que a cantora, de 38 anos, é mãe da pequena Daisy Dove, de dois anos, fruto da relação com Orlando Bloom, de quem ficou noiva em 2019.

Orlando Bloom e Miranda Kerr (que estiveram casados entre 2010 e 2013) têm um filho em comum, Flynn, de 12 anos.

