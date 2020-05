A viver a primeira gestação, Katy Perry não vai poder celebrar a chegada do bebé como gostaria. A artista, de 35 anos, e o futuro marido, Orlando Bloom, de 43, estão à espera do primeiro filho em comum.

Com o mundo a atravessar uma fase particularmente difícil por causa da pandemia da Covid-19, a cantora deu a entender que o mais provável é não conseguir realizar um baby shower. Um assunto que foi abordado em conversa com os fãs, durante um direto no Facebook, este domingo, como destaca a imprensa internacional.

"Eu sei que nem todas as pessoas têm uma lua de mel ou um baby shower, mas eu não tenho a certeza se vou conseguir fazer isso", partilhou. "Estou apenas a viver um dia de cada vez. Mas continuarei grata. Quero dizer, agora sou grata, mas há muita coisa a acontecer", acrescentou.

Leia Também: Katy Perry e Orlando Bloom revelam o sexo do bebé