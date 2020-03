Katy Perry prepara-se para ser mãe pela primeira vez. Foi no videoclipe da sua nova música, 'Never Wore White', lançado na madrugada desta quinta-feira, que a artista acabou por mostrar-se já com uma grande 'barriguinha'. Imagens que não passaram, de todo, despercebidas e que rapidamente colocaram a cantora no centro das atenções. E foi desta forma que confirmou a gravidez, como adianta a revista Elle.

Ao partilhar um excerto do vídeo nas redes sociais, foram muitos os que fizeram questão de dar os parabéns à futura mamã.

De acordo com alguns meios de comunicação internacionais, Katy terá confirmado a gestação no Instagram Live, depois do lançamento do videoclipe. Numa troca de comentários com os fãs, a cantora confessou que "este foi provavelmente o segredo que teve de guardar por mais tempo".

Entre os comentários que se podem ler nas redes sociais está o da página oficial do programa 'American Idol', que além de dar os parabéns à artista, anuncia ainda que no próximo domingo terão "uma mensagem especial de Katy Perry".

Este será o primeiro filho em comum do casal. Recorde-se que Orlando já é pai do pequeno Flynn, de nove anos, fruto do casamento anterior com Miranda Kerr.

