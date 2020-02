Katy Perry juntou-se ao vasto leque de famosos que recentemente mudaram o visual. A cantora disse 'adeus' ao cabelo curto e colocou extensões.

"Se me amavas com o cabelo curto, então não me mereces com o meu brilho divino", brincou a celebridade, de 35 anos, ao partilhar na sua conta oficial de Instagram a primeira fotografia do seu novo visual.

