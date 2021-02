Katy Perry destacou-se pelo lado mais maternal, recentemente. A artista foi fotografada a passear com a filha, Daisy Dove, de seis meses.

Com um look desportivo, a cantora, de 36 anos, é vista a empurrar o carrinho da bebé, fruto da relação com Orlando Bloom.

Um visual composto por umas leggings e uma camisola manga cava, sem deixar de lado a máscara facial, uma medida de proteção contra a Covid-19.

As imagens deste momento estão a ser divulgadas por alguns meios de comunicação internacionais, estando também a circular nas redes sociais, como pode ver nas publicações abaixo:

