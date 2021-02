Em outubro do ano passado, dois meses depois de darem as boas-vindas à primeira filha, Katy Perry e Orlando Bloom mudaram-se para uma luxuosa mansão na Califórnia, onde vivem agora esta fase feliz das suas vidas.

Depois de algumas reformulações, a casa, avaliada em 12 milhões de euros, deu agora nas vistas na imprensa internacional depois do New York Post dar a conhecer imagens do seu interior.

Construída em 1928, a residência foi desenhada por Edwards & Plunkett e reformulada por Lutah Maria Riggs. Conta com seis quartos, 12 casas de banho e várias zonas exteriores pensadas para momentos de convívio e de descanso.

