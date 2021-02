Depois de ter sido mãe pela primeira vez há seis meses, Katy Perry desfrutou de um dia de praia com o companheiro, Orlando Bloom, no Havai.

Este domingo, a recém-mamã foi vista na praia com um fato de banho roxo, enquanto o ator estava apenas de calções. O casal não estava sozinho, pois contou com a companhia de um grupo de amigos, como relata o Page Six.

Imagens que chegam depois de a cantora e de o ator terem dado as boas-vindas à filha Daisy Love Bloom em agosto do ano passado.

