Katie Holmes e a filha, Suri Cruise, aproveitaram estes últimos momentos antes do Natal para irem às compras, como se pode perceber pelas imagens divulgadas na imprensa internacional, e que estão também a circular nas redes sociais.

Mãe e filha foram fotografadas este domingo, do lado de fora da ABC Carpet & Home, em Manhattan, Nova Iorque. E também foram 'apanhadas' dentro da mesma loja, como destaca o Page Six.

Ambas estavam com máscaras e optaram por um look mais descontraído, mas quente para se protegerem do frio.

Momento que pode ver nas publicações abaixo:

Leia Também: Katie Holmes recebe primeira declaração de amor pública do namorado