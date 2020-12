Katie Holmes e o namorado, Emilio Vitolo, Jr., deram um importante passo no seu relacionamento. Uma fonte revelou à revista Ok! que a atriz de Hollywood convidou o namorado para passar o Natal com ela e com a filha, Suri Cruise, de 14 anos.

"A prioridade de Katie será sempre a filha - toda a gente na sua vida respeita isso, e o Emilio não é exceção", referiu a fonte.

"Depois do casamento dela com o Tom [Cruise], a Katie tentou manter a a sua vida privada resguardada. O facto de ela ser tão aberta ao Emilio diz tudo. Está apaixonada e pronta para formar uma nova família. Vamos colocar as coisas desta maneira, se a Suri não aprovasse, não teria acontecido", acrescenta.

Importa notar que esta foi uma relação que começou de forma polémica. Alegadamente, quando os dois se conheceram, Emilio encontrava-se noivo de outra mulher, tendo entretanto acabado o relacionamento repentinamente.

Leia Também: Katie Holmes e filha aproveitam para ir às compras antes do Natal