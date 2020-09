Katie Holmes e Emilio Vitolo Jr. transformaram o recente almoço num encontro de família. Enquanto estavam juntos na cidade de Nova Iorque, na passada sexta-feira, a atriz e o namorado contaram com a companhia do pai do chef, Emilio Vitolo Sr..

O trio esteve a almoçar no famoso restaurante da família, Emilio's Ballato, momento que foi captado pelas lentes dos paparazzi.

Todos estavam com um look casual a desfrutar do momento, como destaca a imprensa internacional. Imagens que pode ver na galeria.

De acordo com a revista People, antes do almoço, o casal foi visto a passear de mãos dadas pelas ruas da cidade.

