Katia Aveiro está a desfrutar de uns dias de descanso no Dubai.

Na sua conta no Instagram, a irmã de Cristiano Ronaldo partilhou um conjunto de fotografias no Burj Khalifa, um dos arranha-céus mais emblemáticos do Dubai.

"A gratidão transforma o que temos em suficiente", escreveu, na legenda das fotografias, nas quais aparece sorridente.

