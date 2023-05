Katia Aveiro encontra-se de férias no Dubai e foi por lá que encontrou Virgínia Fonseca, conhecida influenciadora digital brasileira (com mais de 40 milhões de seguidores no Instagram) e o músico Zé Felipe, seu companheiro.

A irmã de Cristiano Ronaldo não resistiu em partilhar na sua página de Instagram fotografias nas quais posa com o casal.

Na legenda das imagens escreveu: "Encontro de milhões merece destaque no meu feed".

Ora veja:

Leia Também: Katia Aveiro exibe curvas em biquíni no Dubai: "Tal e qual eu sou"