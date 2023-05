Katia Aveiro já chegou ao Dubai, onde irá passar os próximos dias. A aproveitar para descansar e recarregar baterias, antes de chegar à Arábia Saudita, onde vai visitar o irmão, a empresária desfrutou na manhã de quarta-feira de um dia de praia.

Katia registou o momento e ainda partilhou com os seguidores uma fotografia na qual exibe as suas curvas.

Respondendo a quem lhe diz que "só tira fotos de rosto", a irmã de Ronaldo quis mostrar-se "completa" e, segundo a própria, "toda cheia de perfeição".

"Tal e qual eu sou… Com tudo o que me acompanha. Uns dias mais, outros dia menos. A minha história. A mãe de três já nas 45 voltas ao sol", pode ainda ler-se na legenda do registo.

A viagem de Katia Aveiro para a Arábia Saudita, onde vive atualmente Cristiano Ronaldo e a família, surge depois de uma passagem por Lisboa e pela Madeira.

Leia Também: Vídeo. Katia Aveiro a caminho da casa de Cristiano Ronaldo