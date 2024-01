Katia Aveiro é uma mulher apaixonada e mostrou isso mesmo na noite desta quinta-feira, dia 4 de janeiro, nas redes sociais.

Na sua conta no Instagram, a irmã de Cristiano Ronaldo publicou um conjunto de fotografias com o companheiro, Alexandre Bertolucci Jr, nas qual aparecem a dar um beijinho, e também outra com a filha de ambos, a pequena Valentina.

"E olha onde a gente chegou… Tudo o que a gente conquistou", escreveu na legenda das fotografias, um trecho da música 'Daqui Pra Sempre', de Manu Bahtidão e Simone Mendes.

