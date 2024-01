Katia Aveiro viajou com a família do Brasil até à Madeira para por lá celebrar a chegada de 2024. Foi nesta celebração que a irmã de Cristiano Ronaldo registou um retrato único no qual a filha, Valentina, e Georgina Rodríguez, sua cunhada, posam as duas.

"O olhar das morenas", escreveu na legenda do retrato que foi largamente elogiado pelos seguidores.

Ora, se dúvidas existissem quanto ao bom relacionamento de Katia com a namorada de Cristiano Ronaldo, eis que com esta imagem todas elas desapareceram.

Eis a imagem: