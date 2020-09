Katia Aveiro não poderia estar mais feliz. Tal como a própria já o tinha partilhado anteriormente, eis que conseguiu conquistar uma nova mansão no Brasil, mais precisamente em Gramado, onde vive na atualidade.

Hoje, através da sua conta de Instagram deu mais pormenores acerca da casa.

"Não vejo a hora de ver gente aqui nesta casa, colocando os móveis as luzes, as flores da varanda, escutar os sorrisos e as gargalhadas dos meus meninos, ver o fumo da lareira a sair e receber a famílias e as minhas amigas de Portugal e jogar conversa fora", começou por referir.

"Vêem aquela janela lá em cima? É o meu quarto, ai como eu já me imagino por lá (e a decoração... nem digo nada)", concluiu.

Veja a imagem de seguida!

Leia Também: Katia Aveiro partilha novas imagens do seu lar. "Cabeça cheia de ideias"