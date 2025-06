Katia Aveiro começou um novo capítulo na sua vida já que mudou de casa. A irmã de CR7 partilhou com os seguidores um vídeo da habitação onde podemos ver que tem um grande sala com lareira, uma zona lounge com churrasqueira interior e muito espaço para receber visitas.

Na legenda da partilha, a cantora escreveu: "Eis o meu novo lar. Prometi que vos mostrava e vou cumprir. Foi tudo feito com muito amor de maneira a que este meu novo cantinho me abraça-se a mim à minha família e a Todos aqueles que eu abro a porta", escreveu.

Katia já tinha revelado o motivo da mudança. Anteriormente morava no campo e agora está mais no centro da cidade, o que se torna mais prático para o dia a dia. Recorde-se que a artista mora com o marido, Alexandre Bertolucci e a filha Valentina em Gramado, no Rio Grande do Sul, Brasil.

Leia Também: Katia Aveiro deixou de ser cantora? Irmã de Ronaldo explica decisão