Katia Aveiro mostrou esta sexta-feira aos seguidores do Instagram um momento cúmplice entre a sua mãe, Dolores Aveiro, e a pequena Valentina, filha mais nova da empresária.

Ainda que separadas pela distância física, avó e neta não deixam de comunicar e a avó Dolores participa nas brincadeiras de Valentina através de videochamada. Para a família esta é uma forma de encurtar as saudades.

Katia vive atualmente no Brasil com os filhos, Dinis e Valentina, e com o atual companheiro. A empresária está longe da mãe, dos irmãos e de Rodrigo, o seu herdeiro mais velho, que tal como Dinis resulta do antigo casamento da irmã de CR7.

