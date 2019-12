Katia Aveiro contou com um 2019 cheio de amor, com o nascimento da filha mais nova, a pequena Valentina, em agosto.

Na conta que tem no Instagram, a irmã de Cristiano Ronaldo já fez um balanço destes últimos 12 meses, mostrando-se muito feliz com o que tem acontecido na sua vida.

"2019 veio com a força toda. Foi dos anos que mais emoções vivi. Concretizei em 2019 um grande sonho, ser mãe de novo e para ser perfeito, na sua perfeição que é a maternidade, veio a experiência de ser mãe de uma menina. Meu Deus, como me completou o pedaço que me faltava. Eu que pensava que sabia o que era amor no seu esplendor. O amor pelos filhos é algo inexplicável e a vinda dela veio mais uma vez comprovar que é muito mais do que a gente imagina", começou por escrever na legenda das imagens únicas do parto.

"E a vida continua com perguntas, mas uma coisa tenho certeza, do amor que sinto em mim e da vontade de ser ainda mais feliz mesmo nesta imperfeição perfeita que é a vida. Poderia ter escolhido muito mais fotos de tantos momentos lindos de 2019, mas estes representam a vida além da nossa vida!!! E sem dúvida nenhuma este dia, 27 de agosto de 2019, é o dia que mais uma vez marcou a minha vida para sempre!!! Feliz 2020 gente, sejam felizes!!! E que abram as cortinas pois outra parte da peça vai continuar", rematou.

Recorde-se que a menina é fruto da relação de Katia com Alexandre Bertolucci Júnior. A empresária é ainda mãe de Rodrigo e Dinis.

