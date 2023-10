Kátia Aveiro usou a sua conta no Instagram para partilhar uma fotografia do irmão mais novo, Cristiano Ronaldo, vestido com o equipamento da Seleção Nacional, deixando um texto no qual aplaude as conquistas do jogador, que continua a bater recordes apesar da idade.

"Com 38 anos, ele é o melhor marcador do mundo no ano 2023. Ficando na frente de jogadores com 20 e tal anos… A verdade é que o Cristiano no máximo tem 28 anos. (a mãe registou errado). Não é possível que um atleta de 38 anos jogue o que ele está jogando. E ele corre sempre atrás do jogo. Incrível a capacidade dele", começou por escrever Kátia.

"Cristiano Ronaldo marcou 73 golos por Portugal desde que completou 30 anos. Isso o tornaria no maior marcador de todos os tempos da Alemanha, França, Itália, Inglaterra, Espanha e 187 outras nações. Coisa pouca não é? Todos nós temos que reverenciar o Cristiano Ronaldo. Gratidão, Ronaldo", continuou, mostrando ter muito orgulho no irmão.

"Gratidão, mano. Por mais uma vez mudares o padrão de que se se passa dos 33 ou 34 é-se velho para o futebol. Eles não sabem nada da tua história, da tua origem e de que matéria tu és feito. Só acham que sabem. Tu és incrivelmente especial. Um predestinado. Eu estou muito orgulhosa da tua história. E que honra fazer parte dela. Só gratidão mesmo e um orgulho que não cabe no peito. Surreal", concluiu, numa publicação que já recebeu diversos comentários positivos, entre os quais se destaca o de Cristina Ferreira.

"Tão verdade", escreveu a diretora de entretenimento e ficção da TVI, deixando ainda um 'emoji' de coração vermelho.

