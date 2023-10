Cristiano Ronaldo foi quem marcou os dois golos da vitória de Portugal contra a Eslováquia, cujo resultado foi 3-2.

Mesmo estando a viver no Brasil, a irmã de CR7, Katia Aveiro, não perdeu o jogo da Seleção Nacional e fez questão de fazer algumas partilhas nas stories da sua página de Instagram.

Entre as publicações, Katia destacou uma montagem com imagens de Ronaldo, captadas durante o jogo, e realçou os golos do craque em tom 'provocatório'.

"857 chicotadas. Ups, desculpa, escrevi errado. 857 golos", disse Katia, possivelmente referindo-se às recentes falsas informações de que CR7 tinha sido condenado pelo Irão por ter abraçado e dado um beijo na cara da pintora iraniana Fatemeh Hamami. Em causa, supostamente, estava uma sanção de 100 chicotadas. Mas já foi tudo desmentido.

© Instagram

© Instagram