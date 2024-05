Katia Aveiro usou a conta no Instagram para revelar o seu mais recente projeto.

Trata-se de uma empresa de turismo no Dubai, voltada para o público português e brasileiro, que dará suporte aos turistas para "preparar toda a viagem com o cliente sempre em português. Desde arranjar hotel, voos, motorista, segurança, marcar restaurantes, fotos personalizadas, pontos turísticos no deserto e muito mais", pode ler-se na legenda da publicação, que pode ver abaixo.

