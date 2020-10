Katharine McPhee e David Foster foram vistos juntos pela primeira vez, em público, depois da notícia sobre a gravidez, anunciada pela imprensa internacional no início do mês. Uma fonte contou à revista People que o casal está à espera do primeiro filho em comum.

No sábado, a atriz, de 36 anos, e Foster, de 70, marcaram presença na Go Gala, realizada pela GO Campaign, um evento virutal de angariação de fundos para ajudar as crianças mais carenciadas.

"Estamos muito felizes, orgulhosos e honrados por fazer parte da campanha GO", disse Foster. "Qualquer coisa que tenha a ver com crianças chama a minha atenção de imediato, assim como a da minha esposa", acrescentou.

Leia Também: Aos 70 anos, David Foster espera 1.º filho em comum com Katharine McPhee