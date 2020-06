Katharine McPhee e David Foster subiram ao altar e trocaram as alianças há um ano. Ambos completaram um ano de casamento este domingo, 28 de junho, data que a atriz, de 36 anos, assinalou no Instagram com uma adorável homenagem ao marido.

Katharine publicou uma série de imagens que foram captadas durante a cerimónia, incluindo um vídeo gravado quando experimentou o vestido de noiva.

"Faz um ano, hoje, que casei com o amor da minha vida. Obrigada por me amares e me inspirares em todos os aspetos da minha vida", escreveu a atriz, declarando-se ao músico, de 70 anos.

Por sua vez, Foster disse na sua página de Instagram: "Feliz aniversário para o amor da minha vida".

De recordar que o casamento, que aconteceu no ano passado, reuniu cerca de 150 convidados, entre eles os filhos de Foster. Este é o segundo casamento de McPhee e o quinto do músico.

Como a atriz já tinha revelado anteriormente em conversa com a revista People, ambos tinham planeado viajar para Londres para comemorar esta data especial. No entanto, os planos foram cancelados devido à pandemia da Covid-19.

Veja na galeria algumas imagens do casal.

