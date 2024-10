O icónico momento em que Rose, personagem interpretada por Kate Winslet, se despede de Jack, a quem Leonardo DiCaprio deu vida, continua a gerar controvérsia e a dividir opiniões entre os fãs de 'Titanic'.

Numa entrevista recente ao programa australiano 'The Project', Kate Winslet aceitou voltar a falar sobre o tema e, passados 27 anos, conseguiu surpreender ao revelar um pormenor a respeito do objeto onde o casal romântico da trama se despediu. O que todos achavam ser uma porta era, na verdade, uma outra parte do navio.

"O que acho realmente interessante é que as pessoas continuam a referir-se como uma porta [ao objeto]. Mas, na verdade, não era. Era uma peça do corrimão, uma parte da escada, ou algo semelhante, que se partiu", contou a atriz.

Já a respeito da questão que mais dúvidas gera entre os fãs e críticos de 'Titanic' - havia ou não espaço para Jack permanecer junto de Rose e sobreviverem os dois? -, Kate Winslet não foi esclarecedora: "Quem sabe se poderia ou não caber lá. Honestamente, não tenho nenhuma informação sobre isso".