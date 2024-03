Kate Middleton, princesa de Gales, revelou esta sexta-feira, 22 de março, que foi diagnosticada com cancro e que está na "fase inicial" dos tratamentos.

O anúncio foi feito num vídeo divulgado pela própria esta sexta-feira, onde descreve a notícia como um "enorme choque".

"Em janeiro, fui submetida a uma cirurgia abdominal em Londres e nessa altura, pensava-se que a minha condição não era cancerígena", notou a princesa, de 42 anos.

"A cirurgia correu bem. Contudo, exames feitos após a operação detetaram cancro. A minha equipa médica aconselhou-me a fazer um ciclo de quimioterapia preventiva e estou agora na fase inicial de tratamentos", informa.

"O William e eu temos feito de tudo para processar e gerir isto em privado para o bem da minha família", notou igualmente.

"Como podem imaginar, é preciso tempo. Precisei de tempo para recuperar de uma enorme cirurgia de maneira a conseguir começar o meu tratamento. Mas, mais importante, foi preciso tempo para explicarmos tudo ao George, à Charlotte e ao Louis de uma forma apropriada e para lhes assegurar que eu vou ficar bem", sublinha, referindo-se aos três filhos.

Aos filhos, Kate disse ainda que "está bem e a ficar mais forte a cada dia". "Foco-me nas coisas que me ajudarão na cura; na minha mente, corpo e espírito", realça.

A princesa de Gales agradeceu também ao marido, Wiliam, por estar a seu lado e por ser uma "grande fonte de conforto e segurança".

"Esperamos que entendam que, como família, precisamos de algum tempo, espaço e privacidade enquanto completo o meu tratamento. O meu trabalho sempre me trouxe uma profunda alegria e mal posso esperar para regressar quando o conseguir fazer. Mas, por agora, devo-me focar na recuperação total", revela.

A nora do rei Carlos III dirigiu-se ainda a todas as pessoas que, tal como ela, batalham contra a doença. "Para todas as pessoas que enfrentam a doença, por favor, não percam a fé e a esperança. Não estão sozinhos".

Recorde-se que Kate Middleton foi operada no dia 16 de janeiro em Londres. Também o rei Carlos III enfrenta um cancro.

[Notícia atualizada às 18h21]

