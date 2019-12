Antes de entrar para a família real britânica, Kate Middleton teve uma vida relativamente normal. Durante o programa de televisão especial no qual apareceu a cozinhar com Mary Berry, a mulher do príncipe William revelou que chegou a trabalhar como empregada de mesa.

Mary preparou um cocktail sem álcool e pediu a Middleton que levasse aos convidados: "Isto lembra-me os meus dias de universidade quando trabalhei um pouco como empregada de mesa", sublinhou.

Quando questionada pela apresentadora se tinha corrido bem, a duquesa foi bastante sincera. "Não, era terrível".

A título de curiosidade, Kate e o príncipe William conheceram-se na Universidade de St Andrews, em 2001.

