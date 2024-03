O Palácio de Kensington emitiu um novo comunicado na manhã desta segunda-feira, 11 de março, em resposta às especulações que foram feitas relativamente a um retrato em família partilhado pela princesa Kate Middleton este fim de semana.

No retrato em questão, Kate posa com os três filhos - o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis - agradecendo as mensagens de apoio que tem recebido a propósito da sua recuperação, depois de ter sido submetida a uma cirurgia abdominal em janeiro.

Numa mensagem partilha da rede social X, antigo Twitter, a princesa de Gales afirma: "Tal como muitos fotógrafos amadores, por vezes faço experiências em edição. Queria pedir desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família, que partilhámos ontem, tenha causado. Espero que toda a gente tenha tido um feliz Dia da Mãe [celebrado este domingo, 10 de março, no Reino Unido]".

Na imagem em questão um dos erros de edição apontados é no casaco de malha da princesa Charlotte, que não ficou para fora do lado esquerdo como está do lado direito. Os círculos assinalam outras falhas no uso de Photoshop.

Erros de edição que foram destacados pela imprensa internacional© Instagram - The Prince and Princess of Wales

