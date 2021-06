Kate Middleton 'descaiu-se' em público e chamou "vovô" ao príncipe Carlos durante a participação da família real na receção do G7, na Cornualha, em Inglaterra.

Uma leitura labial feita por um especialista revelou ao Daily Mail o nome carinhoso com que trata o sogro, pai do príncipe William.

"Olá, vovô! Como está?", terá dito Kate ao príncipe Carlos quando estava a cumprimentá-lo.

Recorde-se que o príncipe Carlos é avô de cinco crianças. Do filho mais velho, William, é avô de George, de sete anos, Charlotte, de seis, e Louis, de três. Já da parte do filho mais novo, Harry, tem mais dois netos: Archie, de dois anos, e a pequena Lilibet Diana, que nasceu no dia 4 de junho.

Leia Também: O auge da elegância. Kate Middleton deslumbra com vestido de 3500 euros