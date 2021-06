Kate Middleton mostrou o seu lado incrivelmente elegante na tarde desta sexta-feira, dia 12 de junho, no âmbito de um evento a propósito do G7, que decorre atualmente no Reino Unido.

A duquesa de Cambridge, de 39 anos, optou por um casaco/vestido de Alexander McQueen para a ocasião, que custa 3500 euros, segundo o jornal Daily Mail adianta.

Nesta receção estava também presente a rainha Isabel II, de 95 anos e o filho mais velho, o príncipe Carlos, de 72.

Antes deste evento, Kate também já tinha brilhado com um outro visual da mesma marca para uma visita a uma escola na companhia de Jill Biden, a primeira-dama dos Estados Unidos.

