Kate Middleton e Jill Biden visitaram em conjunto uma escola na Cornualha, como revela o jornal britânico Daily Mirror.

Enquanto os membros seniores da família real britânica estão reunidos com líderes mundiais a propósito do G7, a duquesa de Cambridge e a primeira-dama dos Estados Unidos optaram por partilhar as suas experiências numa saída em conjunto.

Ambas conheceram alguns alunos e falaram com profissionais em educação para perceber o trabalho que era desenvolvido.

Para a ocasião, Kate e Jill apostaram em visuais cor de rosa que não passaram despercebidos.

Veja na galeria as fotografias desta visita.

Leia Também: À margem do G7, Jill Biden e Carrie Johnson em momento de boa disposição