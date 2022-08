Kate Middleton uniu forças com Roger Federer em nome de uma boa causa. A duquesa de Cambridge e o famoso tenista juntaram-se num projeto cujo objetivo é a angariação de fundos para a fundação Children and the Lawn Tennis Association’s (LTA).

“Sua alteza real tem uma paixão por causas que tenham como base o ténis e que encorajem jovens de todas as classes sociais a envolverem-se no desporto”, informa o Palácio de Kensington num comunicado.

Como parte do projeto, Federer irá participar na Laver Cup Open Practice Day, onde irá disputar alguns jogos amigáveis.

