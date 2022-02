Kate Middleton decidiu levar o seu talento para contar histórias à televisão. A duquesa de Cambridge, de 40 anos, irá aparecer numa edição especial do 'CBeebies Bedtime Stories', um conhecido programa britânico para crianças que convida diferentes personalidades todas as semanas.

O episódio da mulher de William será transmitido no domingo, 13 de fevereiro, e irá marcar igualmente A Semana da Saúde Mental Infantil, uma causa a que Kate está associada.

Kate escolheu ler 'The Owl Who Was Afraid of the Dark' ('A coruja que tinha medo do escuro') de Jill Tomlinson.

Para a ocasião, a duquesa optou por um visual descontraído, combinando uma camisola de malha com padrão e umas jeans.

