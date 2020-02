Costuma-se dizer que as dificuldades podem fortalecer um relacionamento e parece que foi isso que aconteceu em relação ao príncipe William e Kate Middleton. Segundo a imprensa internacional, os duques de Cambridge aproximaram-se com a enorme polémica à volta do afastamento de Harry e Meghan Markle da família real britânica.

"Os Cambridges andam mais ocupados que nunca desde que o Harry e a Meghan deixaram o Reino Unido. Poder-se-ia pensar que a agenda pesada iria pressionar o casamento deles, mas foi o contrário. Trabalharem em equipa e apoiarem-se um ao outro é essencial numa altura como esta, e é exatamente o que está a acontecer", afirmou uma fonte à Us Weekly.

Aliás, recentemente num evento, William fez um comentário bastante amoroso relativamente à duquesa, com quem está casado desde 2011.

Leia Também: Príncipe William faz comentário amoroso sobre a filha e a mulher