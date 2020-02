O príncipe William protagonizou um momento amoroso esta terça-feira durante uma visita oficial na companhia da mulher, Kate Middleton.

Uma fã disse ao duque de Cambridge que a princesa Charlotte era o seu elemento preferido dos três filhos, ao que o pai babado respondeu com o maior carinho.

"Ela é adorável. Tal como a minha mulher", disse, segundo cita a revista Us Weekly.

Vale referir que William e Kate são ainda pais de George, de seis anos, e Louis, de um.

